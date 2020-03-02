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02 Mart 2020, Pazartesi
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Linnes’in eşi duygulandı

Linnes’in eşi duygulandı

Linnes'in eşi , şehitlerin ismi tek tek okunduktan sonra taraftarların “Burada” diye bağırmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Stadı'nda maç öncesi stat hoparlöründen şehitlerin ismi okunurken duygusal anlar yaşandı. Birçok taraftar gözyaşını tutamazken bunların arasında Martin Linnes'in eşi de vardı. Haugen, şehitlerin ismi tek tek okunduktan sonra taraftarların "Burada" diye bağırmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
  1. 2.3.2020
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