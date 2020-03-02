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02 Mart 2020, Pazartesi
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Avrupa'da tek

Galatasaray Avrupa'da tek

kaybetti ama yoluna devam ediyor. G.Birliği’ni de geçip serisini 8’e çıkardı ve 2020 yılında puan kaybetmeyen tek takım unvanını aldı.

, engelini de kayıpsız geçti: 3-0. Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini ve 'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 16. haftasında 'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda , Denizlispor, , , , , ve son olarak Gençlerbirliği'ni mağlup eden Cimbom, bu performansıyla 'u geçip 2020'ye damga vurdu.

İKİNCİ YARIYA YERLEŞTİ
Bu haftaya kadar, ve Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı bütün maçları kazanan sadece iki takım vardı. Liverpool, Watford'a yenilerek serisine nokta koyunca Galatasaray, 2020'nin puan kaybetmeyen tek takımı unvanını kazandı. Yeni yılda çıktığı 7 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Başkent temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Ligin zirvesindeki ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitleyen Galatasaray ikinci sırada kendisine yer bulmayı başardı.

  1. 2.3.2020
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