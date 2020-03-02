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02 Mart 2020, Pazartesi
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’den Taylan sürprizi

Fatih Terim’den Taylan sürprizi

, 'yi mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, cezalısı Younes 'nın yerine tercihini kullandı.

, 'yi mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, cezalısı Younes 'nın yerine tercihini kullandı. Son haftaların başarılı ismi Emre Akbaba yine kulübede başladı ve 73. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 2.3.2020
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