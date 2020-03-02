Fatih Terim’den Taylan sürprizi

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Taylan Antalyalı tercihini kullandı. Son haftaların başarılı ismi Emre Akbaba yine kulübede başladı ve 73. dakikada oyuna dahil oldu.