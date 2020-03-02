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02 Mart 2020, Pazartesi
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Falcao coştu

Falcao coştu

, sakatlığı sebebiyle 'dan sezonun ilk yarısında yeterince faydalanamamıştı Kolombiyalı yıldız müthiş bir ikinci yarı geçiriyor.

33 yaşındaki futbolcu dün Mariano'nun pasını nefis bir tek dokunuşla filelerle buluşturdu. Son 6 maçta 7. golünü attı. Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı toplamda 8 gole ulaştı.

  1. 2.3.2020
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