‘Çok iyi oynadık’

Gençlerbirliği kalesini 2 kez havalandıran Falcao sözlerine, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başlarken, "Şehitler bizi derinden yaraladı. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Maçla ilgili ise galibiyeti hak ettiklerini belirten Kolombiyalı yıldız, "Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" diye konuştu.