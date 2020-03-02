‘Çok iyi oynadık’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray ‘Çok iyi oynadık’

‘Çok iyi oynadık’

‘Çok iyi oynadık’

kalesini 2 kez havalandıran Falcao sözlerine, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başlarken, "Şehitler bizi derinden yaraladı. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Maçla ilgili ise galibiyeti hak ettiklerini belirten Kolombiyalı yıldız, "Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" diye konuştu.

kalesini 2 kez havalandıran Falcao sözlerine, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başlarken, "Şehitler bizi derinden yaraladı. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Maçla ilgili ise galibiyeti hak ettiklerini belirten Kolombiyalı yıldız, "Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" diye konuştu.

  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Çok iyi oynadık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN