Ryan Donk: Askerlerimizin ruhu şad olsun

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

3. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Ryan Donk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimize başsağlığı dileyen Donk, "Uzun yıllardır Türkiye'de, bu bayrak altında yaşıyorum ve gerçekten üzgünüm. Hayatını kaybeden askerlerimizin ruhu şad olsun, ailelerine çok büyük sabırlar dilerim. Başımız sağolsun" diye konuştu.