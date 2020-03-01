Ryan Donk: Askerlerimizin ruhu şad olsun - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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: Askerlerimizin ruhu şad olsun

Ryan Donk: Askerlerimizin ruhu şad olsun

'in 24. haftasında 'ın 'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden , 'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı diledi.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

3. dakikada takımının ilk golünü kaydeden , maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimize başsağlığı dileyen Donk, "Uzun yıllardır 'de, bu bayrak altında yaşıyorum ve gerçekten üzgünüm. Hayatını kaybeden askerlerimizin ruhu şad olsun, ailelerine çok büyük sabırlar dilerim. Başımız sağolsun" diye konuştu.

  1. 01.03.2020
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