Ryan Donk: Askerlerimizin ruhu şad olsun
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Ryan Donk, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı diledi.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.
3. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Ryan Donk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Şehitlerimize başsağlığı dileyen Donk, "Uzun yıllardır Türkiye'de, bu bayrak altında yaşıyorum ve gerçekten üzgünüm. Hayatını kaybeden askerlerimizin ruhu şad olsun, ailelerine çok büyük sabırlar dilerim. Başımız sağolsun" diye konuştu.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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