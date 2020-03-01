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01 Mart 2020, Pazar
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'den şehitlerimiz için mesaj: Çok üzgünüz

Marcelo Saracchi'den şehitlerimiz için mesaj: Çok üzgünüz

'in 24. haftasında 'ın 'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu , "Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz" dedi.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu , "Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk ama bu zor maçı kendi performansımızla kolaylaştırdık ve güzel bir galibiyet geldi" diye konuştu.

Kahraman askerlerimizin 'de şehit düşmesi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Saracchi, "Maçtan önce gerçekleşen olaylar maçın önüne geçti. Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz" dedi.

Sakatlıktan dolayı 4 hafta oynamadığını ve ilerleyen dönemde daha iyi olacağını ifade eden Uruguaylu futbolcu, "4 hafta gibi oynamadığım bir süre var, bu kolay bir şey değil. Oynadıkça, daha fazla forma buldukça, takım arkadaşlarımla daha fazla maça çıktıkça bu adaptasyon süreci daha da kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.

  1. 01.03.2020
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