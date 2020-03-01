Marcelo Saracchi'den şehitlerimiz için mesaj: Çok üzgünüz

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Marcelo Saracchi, "Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk ama bu zor maçı kendi performansımızla kolaylaştırdık ve güzel bir galibiyet geldi" diye konuştu.

Kahraman askerlerimizin İdlib'de şehit düşmesi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Saracchi, "Maçtan önce gerçekleşen olaylar maçın önüne geçti. Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz" dedi.

Sakatlıktan dolayı 4 hafta oynamadığını ve ilerleyen dönemde daha iyi olacağını ifade eden Uruguaylu futbolcu, "4 hafta gibi oynamadığım bir süre var, bu kolay bir şey değil. Oynadıkça, daha fazla forma buldukça, takım arkadaşlarımla daha fazla maça çıktıkça bu adaptasyon süreci daha da kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.