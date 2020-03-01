Galatasaraylı Mariano: Acınızı paylaşıyoruz
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek puanını 48'e çıkardı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Cimbom'un Brezilyalı yıldızı Mariaono, "Çok zor bir ortamdı, biz de yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşırken sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Mariano, "Çok zor bir ortamdı, biz de yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz, bu duygusal ortamda oynamak kolay değildi. Derbi zaferinden sonra ligin üst sıralarında yer almak için bu galibiyeti almayı çok istiyorduk" sözlerini kullandı.
- 01.03.2020
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