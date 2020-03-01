Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sahaya galibiyet adına çıkan iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi saat beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio.

TAYLAN ANTALYALI İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Ligde daha önce 17. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Talyan Antalyalı, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de tercih etmediği Emre Akbaba'yı Gençlerbirliği maçında da yedek bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 EKSİK

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakada başkent ekibinin ilk 11'inde Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon ve Sio bulundu.

İDLİB ŞEHİTLERİ ANILDI

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.

Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

- İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

- Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

- Oyuncumuz Radamel Falcao, çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

- Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.