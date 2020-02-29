Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.
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