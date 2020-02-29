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29 Şubat 2020, Cumartesi
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maçına hazır

Galatasaray Gençlerbirliği maçına hazır

, 'in 24. haftasında evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'in 24. haftasında yarın 'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.


  1. 29.02.2020
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