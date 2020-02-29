Feghouli'den Slimani'ye övgü: Cezayir'in efsane ismi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Feghouli'den Slimani'ye övgü: 'in efsane ismi

Feghouli'den Slimani'ye övgü: Cezayir'in efsane ismi

'ın Cezayirli yıldızı , bir dönem 'de de forma giyen vatandaşı Islam Slimani'den övgüyle bahsetti. Fransız basınına konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, Slimani için "Sahada istediği her şeyi yapabilme kapasitesine sahip. 'in efsane ismi" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

forması giyen , vatandaşı Slimani hakkında Fransız basınına demeç verdi. Yıldız futbolcu, bir dönem forması da giyen ancak sarı-lacivertli forma altında bekleneni veremeyen Islam Slimani ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

"NE BARİYERİ NE DE BİR SINIRI VAR"

"Onu tanımlayacak tek kelime 'gurur' olurdu" diyen Feghouli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Slimani sahada istediği her şeyi yapabilme becerisine sahip. Ne bariyeri ne de sınırı var. Mental durumu onun motoru diyebilirim. Eğer onu küçümserseniz, o da sizi susturur. Onun takım arkadaşı olmak çok kolay. Size hep mutluluk getirir. Güler yüzlü birisi ve iletişime açık. Hatta bazıları için bu fazla olabiliyor. Şaka yapmayı sever. Antrenmanlarda bile kazanmak ister. Eğer onunla rakipsem, kazanma motivasyonum azalır.

"OTOBİYOGRAFİSİ ÇIKARSA HEMEN ALACAĞIM"

Onunla unutamayacağım birçok anı yaşadım. Kendisini çok seviyorum. O da bunu biliyor. Bir otobiyografi çıkarmayı düşünüyordu. Belki birkaç yıl içinde olur. Ben onun büyük bir hayranıyım, kitabını da tabii ki hemen alırım. Kendisi futbolunun efsane ismi... Kişisel kariyeri sinemada uzun metraj bir film bile olur. Umarım çok yakında milli takımımızın da en golcü ismi olacak. Onun en büyük hedefi bu. Milli takımın yeniden inşasında, kötü koşullarda bile ne kadar çabaladığını gördüm. Bu dönemde benim büyük saygımı kazandı. Onunla sahadayken, her zaman yanımda bir asker olduğunu biliyorum.

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  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 11:40
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