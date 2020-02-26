Avrupa’da rakip Arkas - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Avrupa’da rakip Arkas

Avrupa’da rakip Arkas

Avrupa’da rakip Arkas

, ile karşılaşıyor.

, ile karşılaşıyor. Bugün 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçı Yunan Vasileios Vasileiadis ile Polonyalı Jaroslaw Makowski yönetecek. Rövanş 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte Atatürk Salonu'nda olacak.
  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa’da rakip Arkas haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN