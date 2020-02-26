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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Adım adım yaklaşıyor

Adım adım yaklaşıyor

'nin yasal bahis organı İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. derbisi öncesi 1'e 4.00 verilen 'ın oranı 3.25'e indirildi.

'nin yasal bahis organı İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi. derbisi öncesi 1'e 4.00 verilen 'ın oranı 3.25'e indirildi. Derbi öncesi en büyük favori olarak gösterilen ve 2.75 verilen 'un oranı 3.00'e yükseldi. F.Bahçe'nin oranı 4.50'den 10.00'a, 'ın 20.00'den 25.00'e çıktı. Sivas'ın 8.00'den, 7.50'ye; 'in ise 5.00'ten, 3.75'e düştü.
  1. 26.2.2020
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