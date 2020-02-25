Marcao'dan Hulusi Belgü'ye 4 yıldızlı cevap!
Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptıran Galatasaraylı Marcao, kendisine sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü'ye flaş bir cevap verdi. Belgü'nün mesajına "4 yıldız" emojisiyle yanıt veren Brezilyalı futbolcu, 3 yıldızı bulunan sarı-lacivertli kulübe göndermede bulundu.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, takımının 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırmıştı.
Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ise Marcao'ya Twitter'dan tepki gösterip şu ifadelere yer vermişti:
"20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."
4 YILDIZLI CEVAP!
Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
- 25.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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