Marcao'dan Hulusi Belgü'ye 4 yıldızlı cevap! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Marcao'dan 'ye 4 yıldızlı cevap!

Marcao'dan Hulusi Belgü'ye 4 yıldızlı cevap!

'ye karşı 'de 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptıran Galatasaraylı Marcao, kendisine sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçeli eski yönetici 'ye flaş bir cevap verdi. Belgü'nün mesajına "4 yıldız" emojisiyle yanıt veren Brezilyalı futbolcu, 3 yıldızı bulunan sarı-lacivertli kulübe göndermede bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, takımının 20 yıl sonra 'de elde ettiği galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırmıştı.

eski yöneticisi ise Marcao'ya Twitter'dan tepki gösterip şu ifadelere yer vermişti:

"20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."

4 YILDIZLI CEVAP!

Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.


  1. 25.02.2020
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