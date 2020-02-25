Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

20 yıl aradan sonra ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup eden Cimbom'da büyük bir sevinç yaşandı. Derbi tarihini ensesine dövme yaptıran taraftarın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Marcao da tarihi koluna dövme yaptırırken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.