Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!
Galatasaray'ın Brezilyalı tecrübeli stoperi Marcao, sarı-kırmızılı ekibin 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği 3-1'lik galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
20 yıl aradan sonra ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup eden Cimbom'da büyük bir sevinç yaşandı. Derbi tarihini ensesine dövme yaptıran taraftarın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Marcao da tarihi koluna dövme yaptırırken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 17:59
- Napoli - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı skor
- Chelsea Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
- UEFA büyük tehlikeyi açıkladı! Koronavirüs ve Şampiyonlar Ligi...
- Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Göztepe - Beşiktaş maçı...
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.