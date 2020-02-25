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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!

galibiyetini ölümsüzleştirdi!

Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!

'ın Brezilyalı tecrübeli stoperi , sarı-kırmızılı ekibin 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği 'lik galibiyetin tarihini koluna yaptırdı.

Süper Lig'in 23. haftasında - derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip kazandı.

20 yıl aradan sonra ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup eden Cimbom'da büyük bir sevinç yaşandı. tarihini ensesine yaptıran taraftarın ardından sarı-kırmızılı futbolcu da tarihi koluna dövme yaptırırken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Marcao Fenerbahçe galibiyetini ölümsüzleştirdi!
  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 17:59
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