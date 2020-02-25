Emre Mor için yeni karar! Galatasaray...
Sezon başında La Liga ekibi Celta Vigo'dan Galatasaray'a transferi gerçekleşen Emre Mor ile ilgili İspanyol basınında flaş bir haber yayınlandı. Buna göre ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Yunan ekibi Olimpiakos'un yolunu tutan Emre Mor, yeniden İspanya'ya dönecek.
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, sezon içerisinde teknik direktör Fatih Terim'in istediği seviyeye gelememiş ve ara transfer döneminde Yunanistan ekibi Olimpiakos'a kiralık transfer olmuştu.
İspanya'nın As Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcu, burada da istenileni veremedi. Yunanistan Ligi'nde de henüz forma giyme başarısı sergileyemeyen Emre Mor, yeniden Celta Vigo'ya dönecek.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Galatsaray'a transfer olmasının ardından ocak ayında Yunanistan'a kiralanan Emre Mor'un satın alma opsiyonu 4 milyon euro olarak belirlenmişti.
22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinde PAS Lamia takımına karşı forma giydi ve her iki maç sonunda da sadece 47 dakika sahada kaldı.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 12:06
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Emre Mor için yeni karar! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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