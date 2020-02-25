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25 Şubat 2020, Salı
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Emre Mor için yeni karar! Galatasaray...

Sezon başında La Liga ekibi Celta Vigo'dan 'a transferi gerçekleşen ile ilgili İspanyol basınında flaş bir haber yayınlandı. Buna göre ara döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Yunan ekibi Olimpiakos'un yolunu tutan Emre Mor, yeniden İspanya'ya dönecek.

'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , sezon içerisinde teknik direktör Fatih Terim'in istediği seviyeye gelememiş ve ara döneminde Yunanistan ekibi Olimpiakos'a kiralık transfer olmuştu.

İspanya'nın As Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcu, burada da istenileni veremedi. Yunanistan Ligi'nde de henüz forma giyme başarısı sergileyemeyen Emre Mor, yeniden Celta Vigo'ya dönecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, Galatsaray'a transfer olmasının ardından ocak ayında Yunanistan'a kiralanan Emre Mor'un satın alma opsiyonu 4 milyon euro olarak belirlenmişti.

22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinde PAS Lamia takımına karşı forma giydi ve her iki maç sonunda da sadece 47 dakika sahada kaldı.

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  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 12:06
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