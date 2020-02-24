Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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derbisi sonrası 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası 57 taraftara 6222’den işlem yapıldı

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan - derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan yapıldığı açıklandı.

'in 23. haftasında Kadıköy'de ile arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara yapıldığı açıklandı. Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 17:04
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