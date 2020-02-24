Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam Kadıköy'de..."
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da derbinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Feghouli'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sarı-kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaraylı futbolcular derbi galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşarken, sosyal medyada da paylaşımlar art arda geldi.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Son olarak takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter üzerinden maç içinde çekilmiş kareleri yayınlayarak "Türkiye'nin en büyük takımı hangisidir? Tabii ki Galatasaray! Mükemmel bir gün geçirmenizi diliyorum kardeşlerim. Bunu hak ettiniz. Dün akşam Kadıköy'de bulunan ve güzel enerjileri ile yanımızda hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam Kadıköy'de..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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