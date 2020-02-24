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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam Kadıköy'de..."

Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam 'de..."

Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam Kadıköy'de..."

'in 23. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran 'da derbinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Feghouli'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'in 23. haftasında oynanan - derbisi, sarı-kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaraylı futbolcular derbi galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşarken, sosyal medyada da paylaşımlar art arda geldi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Son olarak takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter üzerinden maç içinde çekilmiş kareleri yayınlayarak "'nin en büyük takımı hangisidir? Tabii ki Galatasaray! Mükemmel bir gün geçirmenizi diliyorum kardeşlerim. Bunu hak ettiniz. Dün akşam 'de bulunan ve güzel enerjileri ile yanımızda hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

  1. 24.02.2020
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