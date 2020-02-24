Feghouli'den imalı paylaşım! "Dün akşam Kadıköy'de..."

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sarı-kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaraylı futbolcular derbi galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşarken, sosyal medyada da paylaşımlar art arda geldi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Son olarak takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Twitter üzerinden maç içinde çekilmiş kareleri yayınlayarak "Türkiye'nin en büyük takımı hangisidir? Tabii ki Galatasaray! Mükemmel bir gün geçirmenizi diliyorum kardeşlerim. Bunu hak ettiniz. Dün akşam Kadıköy'de bulunan ve güzel enerjileri ile yanımızda hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.