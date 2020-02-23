Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında nefes kesen bir derbi ekranlara gelecek... Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk adayı olan her iki kulüp de, bu önemli derbide 3 puanı ve psikolojik üstünlüğü elde etmek istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli eksikler bulunmasına karşın Ersun Yanal ve Fatih Terim, bu bölgelerde başarılı bir şekilde performans sergileyecek oyuncularını belirlemiş durumda. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta? Muhtemel 11'de kimler yer alıyor?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan bu dev derbinin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

2 FARKLI KANALDAN YAYINLANACAK

beIN SPORTS, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini iki farklı kanaldan iki farklı spikerle yayınlayacak. beIN SPORTS HD 1 kanalında mikrofonda Ercan Taner, beIN SPORTS HD 2 kanalında ise mikrofonda Özkan Öztürk olacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli

"GALATASARAY YENERSE FENERBAHÇE BİTER"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter. Fenerbahçe yenerse yukarıya yapışır. Trabzonspor yenerse Beşiktaş tam biter, orada biraz temizlik olacak. Beşiktaş kazanırsa kıyıdan köşeden tutunur. Şu andaki görüntü o." ifadelerini kullandı..

DERBİLERİN TARTIŞMASIZ LİDERİ KANARYA

Fenerbahçe büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 derbi maçın 24'ünü kaybetmedi. Bu sürede Galatasaray'a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan Kanarya; Beşiktaş'la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.

İLK DÜDÜKLE PRES

Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak. Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.

1.2 MİLYARLIK DERBİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bugünkü mücadelede iki takımın birbirinden ünlü yıldızları Ülker Stadı'nda sahne alacak. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray 101.5 milyon euro değeriyle ligin en pahalı oyuncularına sahip. Fenrebahçe ise 81.3 milyon euro'luk kadrosu ile Trabzonspor'un ardından Süper Lig'in en pahalı 3. ekibi konumunda. İki takımın Türk Lirası karşılığı 1 milyar 206 milyon TL'yi buluyor. Müthiş yıldızlar bugün Ülker Stadı'nda yeteneklerini sergileyecek.

SERI VE VEDAT MURİÇ

Derbinin en pahalı ismi 13 milyon euro'luk bedelle Galatasaraylı Mario Lemina. Ancak Gabonlu futbolcu sakatlığı sebebiyle bugün sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılar adına Jean Michael Seri, Fenerbahçe için ise bu sezon attığı gollerle yıldızını parlatan Vedat Muriç 12 milyon euro'luk bedelleriyle derbinin en pahalı oyuncuları olacak. Max Kruse de 10.5 milyon euro'luk bir değere sahip. Kalecilere bakıldığında 33 yaşındaki Fernando Muslera'ya 5 milyon euro, 21 yaşındaki Altay Bayındır'a ise 6 milyon euro değer biçilmiş durumda.

DONK'A ÖZEL GÖREV

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'deki iki isme özel önlem almayı planlıyor. Alan savunması yapacak olan Aslan, meşin yuvarlak Max Kruse'ye geldiğinde ise tehlikeli paslar veya şutlar atmaması için bu oyuncuya yakın oynayacak.

İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta Ryan Donk'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.

ZORLU'DAN GELECEKLER

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için bu kez farklı bir rota izleyecek. Sarı-kırmızılılar, köprü trafiğini düşünerek Balmumcu'daki bir oteli tercih ediyordu. Bu kez tartışmalara konu olan Zorlu Center'daki Raffles Otel'den Kadıköy'e hareket edecek. Zorlu Center bu sezon futbol kamuoyunun uzun süre gündeminde kalmıştı.

SALDIRIN DURMADAN

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'ın zorlu fikstürü Fenerbahçe deplasmanıyla başlıyor. Galatasaray, 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'e yenilmemek için değil, kazanmaya gidiyor. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini bu yönde motive ediyor. İmparator "Sezonun ilk yarısında önemli puanlar kaybettik. Daha fazlasını yitirme lüksümüz kalmadı. Buraya kadar çok iyi geldik. Fenerbahçe'yi deplasmanda uzun süredir yenemiyoruz ancak her serinin bir sonu vardır. Kafanızda bu maçı kazanmak olsun. Çıkın ona göre oynayın" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin bu sezon zorlandığı maçlarda rakibin hep temaslı oyun sergilediğini öğrencilerine de aktardı. Usta çalıştırıcı "Topu kaybettiğiniz yerde kazanmak için uğraşın. Savunmadan çıkarken risk almayacaksınız. Top rakipteyken agresif olun. İkili mücadelelerde pes etmeyin. Hücumda ise rahat olacaksınız. Şut atmaktan çekinmeyin" dedi. İmparator, ellerinde sadece Süper Lig kulvarının kaldığını hatırlattı. Usta hoca, öğrencilerinden tam konsantrasyonla mücadele etmelerini istedi. Sarı-kırmızılı futbolcular da galibiyet yemini ettiler.

35 OTOBÜSLE AKIN EDiYORLAR

Sarı-kırmızılı taraftarların Ülker Stadı'na gidiş planı belli oldu. TT Stadı'nda buluşup 15.00'te kendilerine tahsis edilen 35 otobüsle Kadıköy'e hareket edecekler.