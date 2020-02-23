Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları derbiyi konuştu! '"Galatasaray kazanamazsa..."

Türkiye nefesini tuttu... Gözler Kadıköy'de oynanacak bugünkü dev derbiye çevrildi...

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Sarı-Lacivertli takımın her zamanki gibi derbide avantajlı taraf olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA"

Sarı lacivertli kulübün efsane başkanı, "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.

"GALATASARAY KAZANMAK İÇİN GİDER"

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise "İlk defa uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha şanslı. Elbette Fatih hocanın nasıl bir kadro çıkartacağını bilmiyorum ama Galatasaray her zaman Kadıköy'e kazanmak için gider. Bu sezon da öyle olacak. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla yüzde 51 daha şanslı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi de takımın daha rahat olmasını sağlayacak. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Eğer Galatasaray kazanamazsa da bu maç berabere biter" iddiasında bulundu.