Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları derbiyi konuştu! '"Galatasaray kazanamazsa..."
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane isimleri Ali Şen ile Faruk Süren, tahminlerini aktardı. Ali Şen, Fenerbahçe'nin kazanacağını söylerken, Faruk Süren ise, Galatasaray'ın kazanamaması halinde maçın berabere biteceğini dile getirdi.
Türkiye nefesini tuttu... Gözler Kadıköy'de oynanacak bugünkü dev derbiye çevrildi...
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen Sarı-Lacivertli takımın her zamanki gibi derbide avantajlı taraf olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA"
Sarı lacivertli kulübün efsane başkanı, "Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa mutlaka kazanmak zorunda. Galatasaray'a karşı uzun yıllardır süren bir psikolojik üstünlük var. Kadro olarak da Fenerbahçe çok güçlü. Fatih Terim büyük bir spor adamı ama yıllardır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Bu sene de öyle olacak F.Bahçe kazanacak" dedi.
"GALATASARAY KAZANMAK İÇİN GİDER"
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise "İlk defa uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha şanslı. Elbette Fatih hocanın nasıl bir kadro çıkartacağını bilmiyorum ama Galatasaray her zaman Kadıköy'e kazanmak için gider. Bu sezon da öyle olacak. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla yüzde 51 daha şanslı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi de takımın daha rahat olmasını sağlayacak. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Eğer Galatasaray kazanamazsa da bu maç berabere biter" iddiasında bulundu.
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane başkanları derbiyi konuştu! '"Galatasaray kazanamazsa..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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