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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Türk cevheri Mustafa Kapı

Sarı-kırmızılıların bıraktığı 'nın adı ile anılıyor.

Sarı-kırmızılıların bıraktığı 'nın adı ile anılıyor. İspanyol basını da "17 yaşındaki Mustafa Kapı Barça'nın gündeminde. O bir mücevheri. Büyük potansiyeli var. Barça onu alarak yeni İniesta'sını yetiştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.
  1. 22.2.2020
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