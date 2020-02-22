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22 Şubat 2020, Cumartesi
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’dan memnunlar

Emre Mor’dan memnunlar

Aslan kadrosunda görmek istemediği 'u 'a göndermişti.

Aslan kadrosunda görmek istemediği 'u 'a göndermişti. 22 yaşındaki futbolcu kısa sürede Yunan ekibinin gözdeleri arasına girdi. Teknik direktör Pedro Martins'ten tam not aldı. Gazeteler "Bu çocukta iş var" yazdı.
  1. 22.2.2020
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