Sakin kalın
Terim, rakibin hakemin üzerine yükleneceğini söyleyerek, “Tahriklere kapılmayıp, kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız” dedi.
Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor. Kadıköy'de uzun süredir kazanamamayı futbolcuların kafasından silmek isteyen teknik heyet, 'sakinlik' uyarısı yapıyor. Geçen sezon 1-0 öne geçtikten sonra Feghouli'ye yapılan faul sonrası rakibin beraberliği yakaladığı hatırlatılırken, skor üstünlüğünü koruma konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Terim özellikle skor üstünlüğünün önemine değiniyor.
KAYBETMEKTEN KORKARLAR
Terim ve ekibi, rakibin uzun süreli yenilmezlik serisinin bozulmaması için daha büyük stres yaşayacağını kaydediyor. Sarı-lacivertlilerin son 3 lig maçında sadece 1 puan çıkarması üzerine öz güven kaybı yaşadığını aktaran başarılı çalıştırıcı, "Öne geçtiğimiz takdirde şuursuzca saldıracaklardır. Boşlukları iyi değerlendirmeliyiz. En önemli konu sakin olmak. Futbolcular da taraftarlar da hakemin üstüne oynayacak. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız. Kaybetmekten, serinin bozulmasından korkacaklardır" dediği öğrenildi.
FEGHOULI'YE 'ŞUT ÇEK' EMRİ
Fenerbahçe'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi. Sezon başından bu yana sol bekte sorun yaşayan sarılacivertlileri bu bölgeden vurmak isteyen tecrübeli hoca, Cezayirli yıldıza 'şut emri' verdi. Lig ve kupa olmak üzere son 3 maçta sessiz kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun kendini derbide göstermesi bekleniyor.
TERiM SON OLDU
Kadıköy'de 20 yıldır galibiyete hasret olan Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında en son Fatih Terim ile kazandı. 1999'daki maçın ardından 9 sarı-kırmızılı teknik adam galibiyet sevinci yaşamadı. Ayrıca sarıkırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 7 kez Fenerbahçe'ye konuk olan Terim de bu maçlarda galibiyet göremedi, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.
HERKESİN GÖZÜ SAĞLIK KURULUNDAözü sağlık kurulunda
Cimbom'da Lemina, ligde son oynanan Yeni Malatya maçında sakatlık geçirmiş ve 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtilmişti. Ancak sarıkırmızılı camia, Gabonlu orta sahanın bir şekilde Fenerbahçe derbisinde forma giyeceğini umut ediyor. Forma giydiği maçlarda hem savunmada hem hücumda takıma büyük katkı veren yıldız için gözler sağlık kuruluna çevrildi. Lemina'nın dün tedavisine devam edildi.
- 21.2.2020
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
- Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
- Onur Recep Kıvrak ortaya çıktı! İşte son hali
- Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...
- FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sakin kalın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.