Canlı yayın kaosu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Canlı yayın kaosu

Canlı yayın kaosu

Canlı yayın kaosu

dün 4 büyük kulübün başkanlarının 'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı.

dün 4 büyük kulübün başkanlarının 'ta canlı yayında bir araya geleceğini açıklarken başkanların açık oturumdan habersiz olduğu ortaya çıktı. Başkanı , "Bana gelen bir şey yok" derken Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada kendilerine danışılmadan böyle bir girişimin şık olmadığını bildirdi. Başkanı Ağaoğlu da "Bana böyle bir talep gelmedi" açıklamasını yaptı.

BAŞKANLAR BULUŞUYOR
Son dönemdeki gerilim ve iki kritik derbi Valisi Ali Yerlikaya'yı harekete geçirdi. Yerlikaya, 4 kulüp başkanını makamına davet etti. Başkanlar bugün saat 16:00'da İstanbul Valiliği'nde bir araya gelecek. Toplantıda, Başkanı de yer alacak.

  1. 21.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Canlı yayın kaosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN