10 bin bilet talebi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray 10 bin bilet talebi

10 bin bilet talebi

10 bin bilet talebi

'de taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.

'de taraftarlarına ayrılan 2 bin bilete 10 bin kişi başvuru yaptı. Biletler 200 TL'den satışa çıkarken, özellikle genel kurul üyeleri ile kulüp çevresinden yoğun bir ilgi olduğu kaydedildi.
  1. 21.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 bin bilet talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN