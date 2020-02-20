Levent Tüzemen: Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe karışır

Galatasaray geçen yıllara göre daha sakin hazırlanıyor. Bu durum yıllardır kazanamadığı deplasman öncesi işe yarar mı?

Galatasaray'ın üst üste 6 maç kazanması oyunculara ciddi bir moral oldu. Çünkü sezon başından beri Galatasaraylı oyuncuların üst üste maç kazanma alışkanları yoktu. 6 maçlık galibiyet serisi bir öz güven yaratacaktır. Ayrıca Galatasaray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi oyuncuların baskı altında ve strese girmeden oynamalarını sağlayacaktır. Son 3 sezonda Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmiyor ve rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyor. Fatih Terim'in öğrencilerini öfkelenmemeleri, rakibin temaslı oyunu karşısında rövanş faule girmemesi konusunda uyarması gerekiyor. Galatasaray, yine Kadıköy'de kaybetmeyecek gibi görünüyor ama pozisyon şanssızlığı yaşamaz ve sayısal olarak eksilmez ise kazanma ibresini eline geçirebilir. Galatasaray'ın Kadıköy'deki en büyük silahı kazanma alışkanlığı, moral ve baskıdan uzak kalması olacaktır.

Saracchi döndü, Lemina belirsiz. Lemina yetişmezse savunma ve orta saha nasıl kurgulanmalı?

Lemina'nın özel bir tedavi gördüğünü duydum. Pazar gününe daha çok var. Eğer Lemina tedaviye cevap verir ve oynayacak aşamaya gelirse Fatih Terim kadro oluşturma konusunda sıkıntı yaşamaz. Luis Gustavo, Fenerbahçe için ne kadar önemliyse Lemina da oyun aklı olarak Galatasaray için çok değerlidir. Orta sahada Seri'nin pas trafiğini yürüteceğini düşünürsek Fildişi'li futbolcunun daha rahat hareket etmesi için temaslı oyunu kaldıracak bir partnere ihtiyacı var. Benim görüşüm Seri'nin yanında Ömer Bayram'ın oynamasıdır. Spor dünyasında Donk'u Seri'nin yanına çekmek gibi bir düşünce var. Galatasaray'ın şu anda en uyumlu yeri Muslera ve önündeki dörtlü savunmadır. Bunu bozmak büyük hata olur. Fatih hoca, Ömer dışında eğer sinirlenmeyeceği garantisini verirse, "Ben 10 numara değil 8 numarayım" diye röportaj veren Belhanda'yı kullanabilir.

ADEM BİR ADIM ÖNDE

Falcao mu Adem mi?

Galatasaray'ın 11'i, Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina (Ömer Bayram), Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem şeklinde olmalı. Bu 11'i yazarken 3 konuya önem veriyorum. 1- Kadro istikrarı. 2- Son 6 maçta 18 gol atıp, 2 gol yiyen defansın uyumu. 3- Adem'in verilen şansı kullanıp golcülüğe bürünmesi. Ama Falcao önemli bir isimdir. Rakip savunmada ciddi bir baskı oluşturur. Eğer fizik olarak güçlüyse Fatih hoca, Falcao'yu tercih edip Adem'i hamle oyuncusu olarak kullanabilir.

BEKLER ÖNEMLİ

İki kanat oyuncusu Feghouli ve Onyekeru formsuz. Galatasaray nasıl üretken olabilir?

Mariano ve Saracchi'nin dönüşleri formsuz gibi görünen Feghouli-Onyekuru ikilisini daha fazla verimli hale getirecektir. Galatasaray sağdan hücum ederken Mariano-Emre Akbaba-Feghouli üçlüsü birbirleriyle mükemmel pas organizasyonu yapıyor. Saracchi'nin varlığında Ömer Bayram ciddi katkı sağlamıştı. Şimdi Saracchi'nin desteğiyle henüz hazır görünmeyen Onyekuru da kendini bulacaktır.

G.SARAY ALIRSA F.BAHÇE KARIŞIR

Galibiyet, beraberlik ve yenilgi senaryolarında Galatasaray için lig nasıl devam eder?

Galip gelirse taraftar uzun yıllar sonra gelen zaferi kutlar. Bu durumda Fenerbahçe teknik heyeti görevden alınır. Beraberlik, Galatasaray adına olumsuz olmaz. Hatta Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi de kaybetmedikleri için de çok fazla sıkıntı yaşamazlar. Eğer Fenerbahçe kazanırsa Aslan çok fazla sıkıntı yaşamaz.

EMRE AKBABA KRİTİK SİLAH

Emre Akbaba için "Gol sezileri yüksek, oynamalı" diyen de var "O varken orta saha yumuşak kalıyor. Bu maçta kulübede beklemeli" diyen de. Ne düşünüyorsunuz?

Fatih Terim, Emre Akbaba'dan vazgeçmez. Kenar hücumlarında Saracchi'ye, Mariano'ya, Feghouli'ye, Onyekuru'ya pas istasyonu oluyor. Pozisyonları mükemmel takip edip sürpriz golcü olarak sahne alıyor. Malatyaspor maçında kazandırdığı penaltı 'gizli golcü' özelliğini net olarak belgeliyor.