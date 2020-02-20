Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Önemli olan şampiyonluk
Fenerbahçe karşısında 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirten Cengiz, “Olmazsa da hiç önemli değil” dedi.
Başkan Mustafa Cengiz, Kadıköy'de kazanamamalarıyla ilgili, "İstisnalar bozulmak için vardır" dedi. Cengiz, "Fenerbahçe galibiyeti bana veya benden sonra bir başkana nasip olacak. Dilerim ki o hafta bu hafta olsun. Olmazsa da hiç önemli değil. Önemli olan finalize etmek ve sonunda şampiyon olmak" dedi.
Arda Turan için Fatih Terim ile yaşadıkları fikir ve görüş ayrılığı yönündeki iddialara da cevap veren Cengiz, "Fatih hocamız ile aramızda hiçbir sorununuz yok. Farklı görüşler olabilir. Oondan sonra ortak bir noktada birleşilir. Sorunlar eritilir. Yönetim olarak her zaman sorumluluk bizdedir" diye konuştu.
SÜREN KENDİNE YAKIŞINA YAPTI!
Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına eski başkan Faruk Süren'in Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in uzattığı eli sıkmaması damga vurdu. Süren'in bu davranışı camia içinden büyük eleştiri alırken Cengiz beklemediği bu hareketle ilgili, "Herkes kendine yakışanı yapar" ifadesini kullandı.
- 20.2.2020
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Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Önemli olan şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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