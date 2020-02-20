Bursasporlu golcüden itiraf! "Galatasaray'a gitmediğim için ağladım"
Şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Ukraynalı golcü Yevhen Selenzyov, yıllar önce Galatasaray'a transferinin nasıl gerçekleşmediğini anlattı. 34 yaşındaki golcü futbolcu, yaptığı açıklamada, "O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi. İşte detaylar...
Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.
O dönemki kulübü Akhisarspor'un transfere izin vermediğini aktaran Selenzyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin.' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi.
Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşüne büyük katkı sağlayan Selenzyov, bu sezon 16 maçta 7 gol kaydetti.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 09:35
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Bursasporlu golcüden itiraf! "Galatasaray'a gitmediğim için ağladım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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