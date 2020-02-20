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20 Şubat 2020, Perşembe
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Bursasporlu golcüden itiraf! "'a gitmediğim için ağladım"

Bursasporlu golcüden itiraf! "Galatasaray'a gitmediğim için ağladım"

Şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Ukraynalı golcü Yevhen Selenzyov, yıllar önce 'a transferinin nasıl gerçekleşmediğini anlattı. 34 yaşındaki golcü futbolcu, yaptığı açıklamada, "O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi. İşte detaylar...

Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, 'a süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.

O dönemki kulübü Akhisarspor'un transfere izin vermediğini aktaran Selenzyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin.' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi.

Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşüne büyük katkı sağlayan Selenzyov, bu sezon 16 maçta 7 gol kaydetti.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 09:35
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