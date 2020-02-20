Bursasporlu golcüden itiraf! "Galatasaray'a gitmediğim için ağladım"

Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.

O dönemki kulübü Akhisarspor'un transfere izin vermediğini aktaran Selenzyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin.' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi.

Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşüne büyük katkı sağlayan Selenzyov, bu sezon 16 maçta 7 gol kaydetti.