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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’e tam kadro

Kadıköy’e tam kadro

Hafta sonunda oynanacak derbisi her açıdan büyük önem taşırken yönetimi de tam kadro tribünde olacak.

Hafta sonunda oynanacak derbisi her açıdan büyük önem taşırken yönetimi de tam kadro tribünde olacak. Yöneticilerle bir araya gelen Başkan , "'de her açıdan önemli bir maça çıkacağız. Bu zorlu maçta takımın yanında olmalıyız" ifadesini kullandı.
  1. 19.2.2020
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