Galatasaray’da 6 Fenerbahçe’de 2 - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’da 6 Fenerbahçe’de 2

’da 6 ’de 2

Galatasaray’da 6 Fenerbahçe’de 2

, Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine geçen sezon 28. haftada oynanan maçtan 6 oyuncuyu sahaya sürecek. 'de ise sadece iki isim sahada olacak.

, Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine geçen sezon 28. haftada oynanan maçtan 6 oyuncuyu sahaya sürecek. , Feghouli, Linnes, , Mariano ve Muslera sahada olacak. Yeni karşısında fazla etkili olamayan Onyekuru büyük ihtimalle yedekler arasında yer alacak.

Geçen sezonki maçta forma giyen Mbaye Diagne, , Badou Ndiaye ve ise bu sezon yok. 'de ise sadece ve Dirar sahada olacak. Tolgay, Hasan Ali ve Harun kulübede yer alacak. , Valbuena, Moses, Elif, ve Skrtel ise Fenerbahçe'den ayrıldı.

  1. 19.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’da 6 Fenerbahçe’de 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN