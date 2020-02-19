Borsada kral Aslan! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Borsada kral Aslan!

Borsada kral Aslan!

Borsada kral Aslan!

, 'da 'yi sollayarak ligdeki en değerli kulüp oldu.

, 'da 'yi sollayarak ligdeki en değerli kulüp oldu. Piyasada 720 milyon TL, 1.4 milyar TL, Fenerbahçe ise 1.6 milyar TL değerinde bulunuyor. Galatasaray ise 1.9 milyar TL'ye yükselerek zirveye oturdu.
  1. 19.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsada kral Aslan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN