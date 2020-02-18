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18 Şubat 2020, Salı
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Yeni sponsor Central

Yeni sponsor Central

, araç kiralama firması " A Car"la iş birliği anlaşmasına imza attı.

, araç kiralama firması " A Car"la iş birliği anlaşmasına imza attı. Taraftarlar, bu sezon boyunca Central Rent A Car'dan günlük araç kiralamalarında yüzde 10 indirim kazanacak.
  1. 18.2.2020
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