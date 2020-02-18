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18 Şubat 2020, Salı
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’de geri sayım

Saracchi’de geri sayım

’nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

'nin derbiye yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Uruguaylı futbolcu, dün kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.
  1. 18.2.2020
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