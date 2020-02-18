"Derbiden daha önemlisi şampiyon olmak!"

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında iddiali konuşan Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:

"İNŞALLAH BU SEFER KAZANIRIZ"

"İnşallah bu sefer kazanırız. Derbi maçlar çok önemli. Herkes 1 yıl boyunca bu karşılaşmaları bekliyor. İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Özel bir maç ama sonuçta 3 puan veriyorlar" dedi.

"BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Çok önemli puan farklarını kapattık ve şampiyon olduk. Bu sezon da kapattık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var ancak bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir takımımız var. İnşallah sezon sonunda bunun meyvelerini alacağız"

"TEK RAKİBİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL"

"Bu maçın sonucu sadece 3 puan. Kazandığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok güçlü takımlar var. Tek rakibimiz Fenerbahçe değil. Şampiyonluk yarışındaki takımları yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Bu sezon çok zorlu bir lig oluyor. Bence bunun keyfini çıkaralım. Kim hak ediyorsa da o şampiyon olsun."