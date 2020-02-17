Terim: Taraftarla yürüyoruz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Terim: Taraftarla yürüyoruz

Terim: Taraftarla yürüyoruz

Terim: Taraftarla yürüyoruz

Terim, şampiyonluk iddiasını ortaya koydu: "Bazen bu puanlar çok önemli puanlar. Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz, öyle görünüyor. Yavaş yavaş tırmanacağız."

, şampiyonluk yolunda zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık" diyen Terim, "İlk golü bulduktan sonra kaçanlar var. 'da hatırlayalım çok kaçırdıktan sonra 1-1 kalmıştık. Bazen bu puanlar çok önemli puanlar. Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz, öyle görünüyor. Yavaş yavaş tırmanacağız" dedi.

İYİ OYNAMAK ÖNEMLİ

Ligde böylesine kritik bir dönemde, iyi oynayıp kazanmanın önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Her an, her kaybımızda çalkantıya uğramanız veya fikstürün aşağılarına gitmeniz muhtemelken, sorumluluğu alıp iyi oynamak ve galip gelmek çok önemli bir şey. Oyuncularımı kutluyorum inşallah bu birlikte yürüyüşümüz devam edecek taraftarımızla beraber" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 17.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terim: Taraftarla yürüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN