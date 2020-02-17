Terim: Taraftarla yürüyoruz
Terim, şampiyonluk iddiasını ortaya koydu: "Bazen bu puanlar çok önemli puanlar. Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz, öyle görünüyor. Yavaş yavaş tırmanacağız."
Fatih Terim, şampiyonluk yolunda zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık" diyen Terim, "İlk golü bulduktan sonra kaçanlar var. Malatya'da hatırlayalım çok kaçırdıktan sonra 1-1 kalmıştık. Bazen bu puanlar çok önemli puanlar. Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz, öyle görünüyor. Yavaş yavaş tırmanacağız" dedi.
İYİ OYNAMAK ÖNEMLİ
Ligde böylesine kritik bir dönemde, iyi oynayıp kazanmanın önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Her an, her kaybımızda çalkantıya uğramanız veya fikstürün aşağılarına gitmeniz muhtemelken, sorumluluğu alıp iyi oynamak ve galip gelmek çok önemli bir şey. Oyuncularımı kutluyorum inşallah bu birlikte yürüyüşümüz devam edecek taraftarımızla beraber" değerlendirmesinde bulundu.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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