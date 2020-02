Terim: Taraftarla yürüyoruz

Fatih Terim, şampiyonluk yolunda zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. "Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık" diyen Terim, "İlk golü bulduktan sonra kaçanlar var. Malatya'da hatırlayalım çok kaçırdıktan sonra 1-1 kalmıştık. Bazen bu puanlar çok önemli puanlar. Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz, öyle görünüyor. Yavaş yavaş tırmanacağız" dedi.

İYİ OYNAMAK ÖNEMLİ

Ligde böylesine kritik bir dönemde, iyi oynayıp kazanmanın önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Her an, her kaybımızda çalkantıya uğramanız veya fikstürün aşağılarına gitmeniz muhtemelken, sorumluluğu alıp iyi oynamak ve galip gelmek çok önemli bir şey. Oyuncularımı kutluyorum inşallah bu birlikte yürüyüşümüz devam edecek taraftarımızla beraber" değerlendirmesinde bulundu.