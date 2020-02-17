Penaltı isyanı var
Yeni Malatya teknik direktörü Kemal Özdeş ve Başkan Adil Gevrek, penaltılarının verilmemesine büyük tepki gösterdi.
Y.Malatya cephesi, G.Saray maçında penaltılarının verilmediği gerekçesiyle hakemlere isyan etti. Başkan Adil Gevrek, "Seri'nin el pozisyonunda hakem 'beni VAR'a çağırmadıkları için ilk yarıyı bitirdim' demiş, öyle bir yorumu var. Karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" dedi. Teknik Direktör Kemal Özdeş ise, "4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi" diye konuştu.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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