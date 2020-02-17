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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Penaltı isyanı var

Penaltı isyanı var

Yeni ve Başkan , penaltılarının verilmemesine büyük tepki gösterdi.

Y. cephesi, G.Saray maçında penaltılarının verilmediği gerekçesiyle hakemlere isyan etti. Başkan , "Seri'nin el pozisyonunda hakem 'beni VAR'a çağırmadıkları için ilk yarıyı bitirdim' demiş, öyle bir yorumu var. Karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" dedi. Teknik Direktör ise, "4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi" diye konuştu.

  1. 17.2.2020
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