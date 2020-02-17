Penaltı isyanı var

Y.Malatya cephesi, G.Saray maçında penaltılarının verilmediği gerekçesiyle hakemlere isyan etti. Başkan Adil Gevrek, "Seri'nin el pozisyonunda hakem 'beni VAR'a çağırmadıkları için ilk yarıyı bitirdim' demiş, öyle bir yorumu var. Karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" dedi. Teknik Direktör Kemal Özdeş ise, "4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi" diye konuştu.