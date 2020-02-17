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17 Şubat 2020, Pazartesi
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kariyerini noktaladığını açıkladı

Erman Kılıç kariyerini noktaladığını açıkladı

2013-2014 sezonunda yaklaşık 2 ay forması giyen futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşan 37 yaşındaki hücum oyuncusu, "İyisiyle kötüsüyle 20 yıllık futbolculuk kariyerimi bugün itibarıyla noktalıyorum" ifadesini kullandı.

'de ve alt liglerde toplam 20 sezon görev yapan futbola veda etti.

Son olarak 3. Lig ekibi 'da forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

GALATASARAY'DA 2 AY OYNADI!

2012-2013 sezonunda forması altında gösterdiği başarılı performansla 2013-14 sezonunun başında 'a transfer olan Erman Kılıç, 2 ay kaldığı sarı-kırmızılılarda sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra 'un yolunu tutmuştu.

Erman kariyerinde Bergama Bld., , , Büyükşehir Bld. İstanbulspor, ivaspor, Galatasaray, Eskişehirspor, , Menemenspor, 24 Erzincanspor, Serik Belediye ve Kemerspor'da forma giymişti.

  1. 17.02.2020
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