Erman Kılıç kariyerini noktaladığını açıkladı

Süper Lig'de ve alt liglerde toplam 20 sezon görev yapan Erman Kılıç futbola veda etti.

Son olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

GALATASARAY'DA 2 AY OYNADI!

2012-2013 sezonunda Sivasspor forması altında gösterdiği başarılı performansla 2013-14 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Erman Kılıç, 2 ay kaldığı sarı-kırmızılılarda sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutmuştu.

Erman kariyerinde Bergama Bld., Göztepe, Elazığspor, Büyükşehir Bld. İstanbulspor, ivaspor, Galatasaray, Eskişehirspor, Antalyaspor, Menemenspor, 24 Erzincanspor, Serik Belediye ve Kemerspor'da forma giymişti.