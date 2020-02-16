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16 Şubat 2020, Pazar
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Stancu durdurulamıyor! 'u da boş geçmedi

Stancu durdurulamıyor! Alanyaspor'u da boş geçmedi

'in 22. haftasında zorlu deplasmanına çıktı. Başkent ekibinin yıldız futbolcusu attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Rumen yıldız bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu.

'nin 32 yaşındaki Rumen yıldızı , yüksek performans grafiğini karşısında da devam ettirdi.

'in 11. haftasından itibaren sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'a 1, 'ya 2, BtcTurk 'a 1, 'ye 1, 'ye 2, 'a ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Stancu, 17. haftadaki maçında cezası olduğu için oynayamadı.

SON 7 MAÇTA 10 GOLE ETKİ

Sakatlığı nedeniyle ikinci devrenin ilk 4 maçını kaçıran Stancu, forma giydiği ilk maç olan Alanyaspor mücadelesinde de golünü attı ve Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta toplam 9 gol atıp 1 asist yaptı ve 10 gole direkt etki sağladı.

EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU

Bu sezon 12 gole ulaşan Stancu, 13 gol attığı 2013/14'ten sonra en golcü ikinci sezonunu geçiriyor. Rumen yıldız, o sezonu 13 gol ve 7 asistle kapatmıştı.

2010/11 sezonunun devre arasında 'a transfer olan Stancu, sonrasında Orduspor, ve Gençlerbirliği formaları da giydi.


  1. 16.02.2020
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