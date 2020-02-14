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14 Şubat 2020, Cuma
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Emre’yi çok seviyorlar

Emre’yi çok seviyorlar

'ın en çok satan gazetesi Gazzetta yazarı , 'un 'taki değerlendirdi.

'ın en çok satan gazetesi Gazzetta yazarı , 'un 'taki değerlendirdi. Genç futbolcunun şu ana kadar bir problem çıkarmadığını kaydeden Yunan gazeteci, "Emre Mor gerçekten büyük bir yetenek. Olympiakos'a 'a sağladığından daha çok katkı sağlayacaktır. Olympiakos taraftarları onu çok seviyor" diye konuştu.
  1. 14.2.2020
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