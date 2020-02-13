‘Son dönemin en iyi futbolu’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek maç oynamadıklarını belirten Terim, "İkinci yarıyı analiz ederken, oyuncularımdan sahaya bir karakter koymalarını istemiştim. O karakteri baştan beri koydular. Son zamanlardaki en güzel oyun. İlk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen karakter koymalarından dolayı onları tebrik ediyorum" dedi. Taraftarlarla ilgili de konuşan İmparator, "Bugün (dün) futbolcularla taraftarlar birleşti. Bu mücadelenin sonucu böyle olmamalıydı. Camiadan bir ses bekliyorum. İlk maçta da bu maçta da. Camiadan bekliyorum bazı şeyler" diye konuştu.