"Bu sene de şampiyonuz"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı.
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. İşte Albayrak'ın öne çıkan sözleri: "Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Geldik, 2 sefer şampiyon olduk. Allah'ın izniyle bu sene de olacağız, göreceksiniz. Gelin birlik olalım. Biz birlik olursak Galatasaray'ın başaramayacağı bir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Acil ödemeleri yaptık. Geriye futbolcuların ocak maaşları kaldı. Transfer döneminde de 1 milyon euro kar ettik."
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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