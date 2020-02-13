"Bu sene de şampiyonuz"

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. İşte Albayrak'ın öne çıkan sözleri: "Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Geldik, 2 sefer şampiyon olduk. Allah'ın izniyle bu sene de olacağız, göreceksiniz. Gelin birlik olalım. Biz birlik olursak Galatasaray'ın başaramayacağı bir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Acil ödemeleri yaptık. Geriye futbolcuların ocak maaşları kaldı. Transfer döneminde de 1 milyon euro kar ettik."