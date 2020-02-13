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13 Şubat 2020, Perşembe
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"Bu sene de şampiyonuz"

"Bu sene de şampiyonuz"

 2. Başkanı , 'nda önemli açıklamalar yaptı.

G.Saray 2. Başkanı , 'nda önemli açıklamalar yaptı. İşte Albayrak'ın öne çıkan sözleri: "Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Geldik, 2 sefer şampiyon olduk. Allah'ın izniyle bu sene de olacağız, göreceksiniz. Gelin birlik olalım. Biz birlik olursak 'ın başaramayacağı bir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Acil ödemeleri yaptık. Geriye futbolcuların ocak maaşları kaldı. döneminde de 1 milyon euro kar ettik."

  1. 13.2.2020
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