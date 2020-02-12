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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'tan iddialarına yanıt!

Sinan Bolat'tan Galatasaray iddialarına yanıt!

Bir dönem kiralık olarak 'da forma giyen ve kariyerini Ekibi Antwerp'te sürdüren tecrübeli kaleci , sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci , basınına açıklamalarda bulundu.

2014-15 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak forma giydiği 'a geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Bolat, " gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" dedi.

Antwerp'de mutlu olduğunu dile getiren milli kaleci, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Sölyediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum" diye konuştu.

Bu sezon Antwerp'te 22 karşılaşmaya çıkan Sinan Bolat, kalesinde 26 gol gördü.

  1. 12.02.2020
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