Sinan Bolat'tan Galatasaray iddialarına yanıt!

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

2014-15 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Bolat, "Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" dedi.

Antwerp'de mutlu olduğunu dile getiren milli kaleci, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Sölyediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum" diye konuştu.

Bu sezon Antwerp'te 22 karşılaşmaya çıkan Sinan Bolat, kalesinde 26 gol gördü.