Sinan Bolat'tan Galatasaray iddialarına yanıt!
Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Belçika Ekibi Antwerp'te sürdüren tecrübeli kaleci Sinan Bolat, sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.
Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
2014-15 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Bolat, "Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" dedi.
Antwerp'de mutlu olduğunu dile getiren milli kaleci, "Şu anda Belçika'da mutluyum. Burada olmak istiyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Tabi ki şu an bunu söylediğim için geleceğin neler göstereceğini bilemeyiz. Sölyediğim gibi reddedemeyeceğim bir teklif gelirse neden olmasın. Hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum" diye konuştu.
Bu sezon Antwerp'te 22 karşılaşmaya çıkan Sinan Bolat, kalesinde 26 gol gördü.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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