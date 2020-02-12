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12 Şubat 2020, Çarşamba
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- Aytemiz | CANLI İZLE

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI İZLE

, ilk maçında 2-0 yenildiği ’u Stadyumu'nda ağırlıyor. Cimbom’un turu geçmesi için en az 3 fark atması gerekiyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

'de 5'te 5 yaparak zirveye adım adım yaklaşan , Ziraat 'nda zor bir sınava çıkıyor. ilk maçında Aytemiz 'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, formda rakibini Stadı'nda ağırlıyor. Cimbom'un turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram; .

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.

TUZLA'YI ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.

ADEM İLE DEVAM

Son haftaların yıldızı Adem Büyük, bugün de Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olarak sahada yer alıyor. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 25 maçta 7 gol atarak takımına ciddi katkı sağladı. Bu sezon attığı 5 golün 4'ünü son 3 karşılaşmada kaydeden ve formda olduğunu gösteren Adem Büyük'ün kupada da bir golü bulunuyor.

  1. 12.2.2020
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