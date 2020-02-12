Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor | CANLI İZLE
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2-0 yenildiği Alanyaspor’u Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlıyor. Cimbom’un turu geçmesi için en az 3 fark atması gerekiyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirveye adım adım yaklaşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir sınava çıkıyor. Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, formda rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Cimbom'un turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram; Adem Büyük.
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.
TUZLA'YI ELEMİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.
ADEM İLE DEVAM
Son haftaların yıldızı Adem Büyük, bugün de Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olarak sahada yer alıyor. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 25 maçta 7 gol atarak takımına ciddi katkı sağladı. Bu sezon attığı 5 golün 4'ünü son 3 karşılaşmada kaydeden ve formda olduğunu gösteren Adem Büyük'ün kupada da bir golü bulunuyor.
- 12.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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