Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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- maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu!

, ’nda ilk maçta 2-0 yenildiği ’u ağırlıyor. Cimbom’un turu geçmesi için en az 3 fark atması gerekiyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

'de 5'te 5 yaparak zirveye adım adım yaklaşan , Ziraat 'nda zor bir sınava çıkıyor. ilk maçında Aytemiz 'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, saat 20.30'da formda rakibini Stadı'nda ağırlıyor. Cimbom'un turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

TUZLA'YI ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve 'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, ve 'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram; .

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.

ADEM İLE DEVAM

Son haftaların yıldızı Adem Büyük, bugün de Galatasaray'ın en önemli kozlarından olacak. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 25 maçta 7 gol atarak takımına ciddi katkı sağladı. Bu sezon attığı 5 golün 4'ünü son 3 karşılaşmada kaydeden ve formda olduğunu gösteren Adem Büyük'ün kupada da bir golü bulunuyor.

EMRE AKBABA 10 NUMARANIN HAKKINI VERİYOR
'nın yapamadığını her maçta beceren Emre Akbaba, taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Sezonun ikinci yarısında formasına kavuşan 27 yaşındaki orta saha, 10 numara pozisyonunda takımını gole götürmeyi başarıyor. Emre'nin, kalan maçlarda Galatasaray'ın en büyük kozlarından olmayı sürdürmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ
Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray'ın bugün yalnız kalmaması bekleniyor. İyi gidişatın ve maç saatinin 20.30'da olmasının etkisiyle taraftarların destek vermesi ve tribünleri doldurması bekleniyor.

EMİN'E SAHİP ÇIKTI
Kasım ayı sonunda profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bir anda menajerlerin ablukası altında kaldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen pek çok yerli ve yabancı menajer, genç oyuncuyu Avrupa'ya götürebileceklerini ikna ederek haklarını almak için çalıştı. Fakat 'in uyarısıyla hiçbir menajerle çalışmayı kabul etmedi.

MARIANO ŞOV BAŞLADI
İlk yarıda takımın kötüleri arasında yer alan ve kapıdan dönen Mariano açıldı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 4 Süper Lig maçında 4 asiste imza attı ve sarı-kırmızılı takımın 5 maçlık galibiyet serisi yakalamasına büyük katkı sağladı. Geçen sezon 30 maçta 5 asist yapan Mariano bu sezon 18 maçta 4 asiste ulaştı.

  1. 12.2.2020
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