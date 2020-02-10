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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Tribünü doldurdular

Tribünü doldurdular

deplasmanında, taraftarları takımını yalnız bırakmadı.

deplasmanında, taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar deplasman tribününü doldururken, maç boyunca tezahüratlarıyla takımını destekte bulundu. tribünlerinde büyük boşluklar vardı.
  1. 10.2.2020
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