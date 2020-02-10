‘Hiç kolay bir maç değildi’
Emre Akbaba, zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti.
Emre Akbaba, zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti. Önde baskı kurup golü erken bulduklarını dile getiren Emre "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, Kasımpaşa deplasmanı kolay değil. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. En az kayıpla ilerleyip hedefe ulaşmak amacındayız" dedi.
- 10.2.2020
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