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10 Şubat 2020, Pazartesi
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‘Hiç kolay bir maç değildi’

‘Hiç kolay bir maç değildi’

, zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti.

, zor bir deplasmandan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını kaydetti. Önde baskı kurup golü erken bulduklarını dile getiren Emre "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, deplasmanı kolay değil. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. En az kayıpla ilerleyip hedefe ulaşmak amacındayız" dedi.
  1. 10.2.2020
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