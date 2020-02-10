Her gün ağlıyorlar!
Maç sonu konuşan Cengiz, “Bizim için bildiri hazırlayan kişi bugün şiddetle hakemlerden şikayet ediyor. Siz ‘Hakemler de insandır hata yapabilir’ diyordunuz! Şimdi ne oldu o hakemlere?” ifadesini kullandı.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yoluna devam ederken maç sonunda Başkan Mustafa Cengiz çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt veren Cengiz, geçen sezon sarı-kırmızılı kulüp için yayınlanan bildiriyi hatırlatıp, "Rusya'daydık. 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınladı. Bu bildiriyi hazırlayan kişinin baş aktörlerden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini anlayamıyorum. Siz 'Hakemler de insandır hata yapabilir' derken, şimdi ne oldu o hakemlere? Tabiri caizse her gün TV'ye çıkıp ağlıyorsunuz" diye konuştu. Fenerbahçe'ye yapılan limit artışıyla ilgili sordukları soruya yanıt alamadıklarını belirten Başkan Cengiz, "TFF hepimizin federasyonu... Onu yok ederek hiçbir yere varamayız. Biz sadece bir soru sorduk. 'Hangi maddeye göre limit aşımı verdiniz' dedik. Hala da yanıt alamadık. Ama kibarca sorduk" dedi.
NEREDEYSE HABER BÜLTENİ SUNACAK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TV'de buluşma davetini de değerlendiren Mustafa Cengiz, "Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. Bazı başkanlar TV'ye çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun" diye konuştu.
BU NASIL TEŞEKKÜR!
Ali Koç'la ilgili eleştirilerini sürdüren Başkan Mustafa Cengiz, "Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına çatacaksınız. Sonra da 'devlet baba' diye teşekkür edeceksiniz. Önce tahkir edeceksiniz sonra da teşekkür edeceksiniz. Ben buna anlam veremiyorum" değerlendirmesi yaptı.
SAVAŞ YAPMIYORUZ
Tüm kulüplere fair play çağrısı da yapan Galatasaray Başkanı Cengiz şunları söyledi: Bu bir savaş değil, rakiplerimiz düşmanımız değil, hepsi bizim dostumuz. Ortamı gerecek açıklamalardan uzak duralım, öfkeli olabilirsiniz haklı da olabilirsiniz ama bu açıklamalarınız ile toplumu öfkelendirmeyin. İnsanları sokağa dökecek açıklamalardan kaçının.
Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'ye 6-0 yenildik ama sezon sonunda biz şampiyon olduk" sözlerini de düzeltti. Galatasaray Başkanı, "6-0 yenildiğimiz sezon Beşiktaş şampiyon oldu. Hata yapmış olabilirim. Lahey adalet divanına gitmem gerekmiyor bu büyük hata için" diyerek Ali Koç'a imalı bir mesaj gönderdi. Koç, Cengiz'in yaptığı hatayı gündeme getirmiş ve, "Her gün gülüyoruz" yorumu yapmıştı.
NEREDEYSE HABER BÜLTENİ SUNACAK!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TV'de buluşma davetini de değerlendiren Mustafa Cengiz, "Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. Bazı başkanlar TV'ye çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun" diye konuştu.
BU NASIL TEŞEKKÜR!
Ali Koç'la ilgili eleştirilerini sürdüren Başkan Mustafa Cengiz, "Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına çatacaksınız. Sonra da 'devlet baba' diye teşekkür edeceksiniz. Önce tahkir edeceksiniz sonra da teşekkür edeceksiniz. Ben buna anlam veremiyorum" değerlendirmesi yaptı.
SAVAŞ YAPMIYORUZ
Tüm kulüplere fair play çağrısı da yapan Galatasaray Başkanı Cengiz şunları söyledi: Bu bir savaş değil, rakiplerimiz düşmanımız değil, hepsi bizim dostumuz. Ortamı gerecek açıklamalardan uzak duralım, öfkeli olabilirsiniz haklı da olabilirsiniz ama bu açıklamalarınız ile toplumu öfkelendirmeyin. İnsanları sokağa dökecek açıklamalardan kaçının.
Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'ye 6-0 yenildik ama sezon sonunda biz şampiyon olduk" sözlerini de düzeltti. Galatasaray Başkanı, "6-0 yenildiğimiz sezon Beşiktaş şampiyon oldu. Hata yapmış olabilirim. Lahey adalet divanına gitmem gerekmiyor bu büyük hata için" diyerek Ali Koç'a imalı bir mesaj gönderdi. Koç, Cengiz'in yaptığı hatayı gündeme getirmiş ve, "Her gün gülüyoruz" yorumu yapmıştı.
- 10.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Her gün ağlıyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.