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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Aslan seriyi sürdürdü

Aslan seriyi sürdürdü

, galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı.

, galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte , Denizlispor, , ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
  1. 10.2.2020
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