Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de ilk yarıya nazaran ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yakaladığı bu ivmeyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam.



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer Bayram, Adem Büyük.

BELHANDA SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Bu ismin yanı sıra lisansı çıkartılmayan Nagatomo, aynı durumdaki sakat Luyindama ve yine sakatlığı bulunan Falcao da kadroda yer almıyor.

FEGHOULI GEÇEN SEZON HAT-TRICK YAPTI

Süper Lig'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki Sofiane Feghouli, 19 gol attı, 16 asist yaptı. Cezayirli yıldız, ligde en çok Kasımpaşa'nın ağlarını sarstı. Lacivert-beyazlılara 3 gol atan Feghouli geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yapılan maçta coşmuştu. Sarı-kırmızılıların 4-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Feghouli maçın kahramanı olmuş ve galibiyeti getirmişti. Feghouli bu sezon 23 müsabakada boy gösterdi ve 5 gol, 3 asist yaptı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray karşısında 4 futbolcusundan faydalanamıyor. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Haris Hajradinovic'in yanı sıra sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ve Loret Sadiku, karşılaşmada forma giyemiyor.



KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ?

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği kritik maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Cimbom; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Cimbom, 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar dış sahada Kayseri, Gaziantep ve Konya'yı yıktı.

9 YIL SONRA DÖNDÜ

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, kulübe 9 yıl sonra geri döndü. Son olarak 2010-2011 sezonunun ikinci devresinde İstanbul temsilcisini çalıştıran deneyimli teknik adam, çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B).

*Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).

*Evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde iç sahada üst üste beş yenilgisi bulunmuyor.

*Süper Lig'deki son deplasman maçında Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, son iki sezonda üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (6), en fazla penaltı golü yiyen ekip Kasımpaşa (7).

*Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (14 maç).

*Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Kasımpaşa (3), aynı zamanda Cezayirli oyuncunun hat-trick yaptığı tek ekip (Şubat 2019).

*2014/15'ten (Selçuk İnan - 8) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu Ömer Bayram (8).

*Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor (%78.4).

*Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti (1G).