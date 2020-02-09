Adem Büyük'ten Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Falcao'yu performansı ile unutturamayacağını vurgulayan Büyük, "Falcao'yu unutturmayız. Falcao, dünya çapında bir oyuncu. Onunla aynı takımda oynamak da benim için bir gurur. Şanssız bir sakatlık yaşadı, en kısa sürede aramıza dönecek. Daha güçlü bir Galatasaray olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



"ÇALIŞMAYI VE MÜCADELE ETMEYİ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Forma giydikçe daha iyi bir grafik yakaladığını ifade eden Adem Büyük, "Her futbolcu oynamak ister, oynadıkça daha iyi olur. Ben de takımıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu da maçlara yansıyor. Çalışmayı ve mücadele etmeyi bırakmak istemiyorum çünkü mücadeleyi bırakınca vazgeçmiş olursunuz. Vazgeçince de kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"NORMAL OYUNUMUZU BİRAZ DAHA GELİŞTİREREK DEVAM EDİYORUZ"

Süper Lig'in ilk devresi ile şu anda oynadıkları futbol arasında değişen fazla bir şey olmadığının altını çizen 32 yaşındaki oyuncu, "Aslında değişen çok fazla bir şey yok. Normal oyunumuzu biraz daha geliştirerek devam ediyoruz. Fırsatları da gole çevirmeyi başardık. Bunun çalışmalarını da hocamız eşliğinde yaptık. Bunun meyvelerini toplamaya başladık" şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE MAÇINA KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYORUZ"

İki hafta sonra deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına puan kaybetmeden gitmek istediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Şimdi buraya kadar hiç onun konuşmasını yapmadık. Kendi arkadaş ortamımda şunu söylemiştim, Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gidersek, o maçtan da istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorduk. Bu benim kendi düşüncemdi. Maç maç baktığımız için bunu çok fazla düşünmedik. Sırada bir Malatya maçı var, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçına kayıpsız gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Adem Büyük, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyleyerek, "Şuanda bütün şartlar eşit. Biz böyle kazandığımız sürece de rakiplerimizden bir adım öne geçeceğiz. Sezon sonunda da şampiyon biz olacağız" dedi.